Reuters: Киев не может заполнить ключевые посты из-за коррупционного скандала

Говоря о должности министра энергетики Украины, руководитель Центра энергетических исследований в Киеве Александр Харченко заявил, что «большинство из тех, кто хочет получить эту работу, видят себя в роли очередного члена организованной преступной группировки, который будет делать то же самое, но так, чтобы его не поймали».