Reuters: Киев не может заполнить ключевые посты из-за коррупционного скандала
Процесс назначения на ключевые посты в украинском правительстве осложняет продолжающийся коррупционный скандал. Сейчас у правительства страны нет кандидатов на вакантные должности министров энергетики и юстиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники агентства рассказали, что некоторые потенциальные кандидаты не рассматривались из-за возможного конфликта интересов. Другие кандидаты, по их словам, не подавали заявки, потому что боялись, что за малейшую оплошность на посту их привлекут к ответственности, или не верили, что смогут должным образом выполнять свои обязанности.
Говоря о должности министра энергетики Украины, руководитель Центра энергетических исследований в Киеве Александр Харченко заявил, что «большинство из тех, кто хочет получить эту работу, видят себя в роли очередного члена организованной преступной группировки, который будет делать то же самое, но так, чтобы его не поймали».
Один из источников Reuters сообщил, что замену бывшему министру энергетики Светлане Гринчук должны были найти быстро, но «все застопорилось» после того, как по меньшей мере четыре потенциальных кандидата либо отказались, либо были признаны неподходящими. Другой собеседник агентства сообщил, что в настоящее время «кандидатов нет».
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Позже украинский парламент проголосовал за отставку Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко. Они подозреваются в причастности к коррупционному скандалу.