СМИ: Украина и США согласовали документ о поддержке Киева

Киев и Вашингтон согласовали документ о поддержке Украины после окончания конфликта с Россией. В нем прописано, каким образом будут проходить обеспечение и модернизация вооруженных сил страны, а также как будет вестись мониторинг придерживания договоренностей и реакция в случае их невыполнения. Об этом сообщил начальник украинского генштаба Андрей Гнатов, передает «Униан».