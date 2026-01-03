Газета
СМИ: Украина и США согласовали документ о поддержке Киева

Ведомости

Киев и Вашингтон согласовали документ о поддержке Украины после окончания конфликта с Россией. В нем прописано, каким образом будут проходить обеспечение и модернизация вооруженных сил страны, а также как будет вестись мониторинг придерживания договоренностей и реакция в случае их невыполнения. Об этом сообщил начальник украинского генштаба Андрей Гнатов, передает «Униан».

По его словам, документ состоит из четырех разделов и дополнений. Гнатов подчеркнул, что аналогичная работа идет и с другими странами-партнерами. Один из разделов, по его словам, касается деятельности «коалиции желающих», в том числе с обсуждением контингента, который планируется разместить на Украине.

24 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники продолжат обсуждение гарантий безопасности для Украины в январе. Он добавил, что Украина может «рассчитывать на нашу неизменную поддержку сейчас и в будущем».

Киев в своем мирном плане не призывает принять страну в НАТО, а предлагает установить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Помощник президента России Юрий Ушаков говорил в конце декабря, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план США, не способствуют достижению договоренностей.

