Макрон: обсуждение гарантий безопасности для Украины перенесли на январь
Западные союзники продолжат обсуждение гарантий безопасности для Украины в январе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Начиная с января в Париже мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности», – написал он в X.
Макрон добавил, что Украина может «рассчитывать на нашу неизменную поддержку сейчас и в будущем».
По первоначальной версии американского мирного плана Украина должна получить «надежные» гарантии безопасности. Вместе с тем не было уточнено, в каком виде гарантии будут закреплены. 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последняя версия американского плана урегулирования украинского конфликта не требует от Киева официально отказаться от курса на вступление в НАТО.
Киев в своем мирном плане при этом не призывает принять страну в НАТО, а предлагает установить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Помощник президента России Юрий Ушаков говорил в конце декабря, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей.