Макрон: обсуждение гарантий безопасности для Украины перенесли на январь

Киев в своем мирном плане при этом не призывает принять страну в НАТО, а предлагает установить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Помощник президента России Юрий Ушаков говорил в конце декабря, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей.