Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине сложной задачей
Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем изначально предполагалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Также Трамп рассказал, что в процессе урегулирования был достигнут некоторый прогресс, он в очередной раз повторил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом в то время.
С таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго, в ходе которой он рассказал об операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
