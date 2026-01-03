Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине сложной задачей

Ведомости

Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем изначально предполагалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также Трамп рассказал, что в процессе урегулирования был достигнут некоторый прогресс, он в очередной раз повторил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом в то время.

С таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго, в ходе которой он рассказал об операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Подробнее о заявлениях президента США о ситуации вокруг Венесуэлы читайте в материале «Ведомостей».

Читайте также:Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте