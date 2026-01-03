Газета
Политика

Трамп заявил, что не в восторге от Путина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина. Об этом американский лидер сказал журналистам на пресс-конференции.

«Я не в восторге от Путина», – заявил Трамп (цитата по Bloomberg).

Трамп также признал, что урегулирование конфликта на Украине идет сложнее, чем ожидалось.

С таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, в ходе которой он рассказал об операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Подробнее о заявлениях президента США о ситуации вокруг Венесуэлы читайте в материале «Ведомостей».

Читайте также:Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле
