Мадуро доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в федеральный следственный изолятор «Метрополитен» в Бруклине. По данным правоохранительных органов, его доставили на вертолете в Манхэттен, а затем кортежем сопроводили в учреждение, пишет CNN.
По данным телеканала, у ворот изолятора собралась большая толпа людей, многие из которых скандировали лозунги и размахивали венесуэльскими флагами, а также присутствовало множество полицейских. На следующей неделе Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в наркопреступлениях и торговле оружием. CNN обращает внимание, что ранее в этом же изоляторе содержались другие известные фигуранты громких процессов: Шон «Дидди» Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.