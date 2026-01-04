Мадуро доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке

По данным телеканала, у ворот изолятора собралась большая толпа людей, многие из которых скандировали лозунги и размахивали венесуэльскими флагами, а также присутствовало множество полицейских. На следующей неделе Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в наркопреступлениях и торговле оружием. CNN обращает внимание, что ранее в этом же изоляторе содержались другие известные фигуранты громких процессов: Шон «Дидди» Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид.