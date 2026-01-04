Российские средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников за ночь
В ночь на 4 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 23:30 мск до 07:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (37), Курской (22) и Калужской (11) областями. Еще 11 аппаратов уничтожены над Московским регионом, включая три, летевших на Москву. Также беспилотники перехвачены над территориями Тульской (4), Воронежской (2), Белгородской (1), Ростовской (1) и Орловской (1) областей.
В ночь на 3 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.