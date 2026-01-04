Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

В ночь на 4 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа.  Воздушные цели были нейтрализованы в период с 23:30 мск до 07:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (37), Курской (22) и Калужской (11) областями. Еще 11 аппаратов уничтожены над Московским регионом, включая три, летевших на Москву. Также беспилотники перехвачены над территориями Тульской (4), Воронежской (2), Белгородской (1), Ростовской (1) и Орловской (1) областей.

В ночь на 3 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её