Российские средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (37), Курской (22) и Калужской (11) областями. Еще 11 аппаратов уничтожены над Московским регионом, включая три, летевших на Москву. Также беспилотники перехвачены над территориями Тульской (4), Воронежской (2), Белгородской (1), Ростовской (1) и Орловской (1) областей.