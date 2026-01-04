Газета
Средства ПВО уничтожили еще 42 беспилотника над российскими регионами

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего – 12 БПЛА – было уничтожено над территорией Рязанской области в период с 7:00 до 9:00 мск.

В это же время 11 беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, шесть – над Воронежской. По четыре БПЛА было уничтожено над Курской и Липецкой областями. Также были сбиты беспилотники над Тульской областью (2), Калужской (1) и Тамбовской (1) областями.

В ночь на 4 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских БПЛА. В 9:02 мск были введены ограничения в московском аэропорту «Внуково».

