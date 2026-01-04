Средства ПВО уничтожили еще 42 беспилотника над российскими регионами

В это же время 11 беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, шесть – над Воронежской. По четыре БПЛА было уничтожено над Курской и Липецкой областями. Также были сбиты беспилотники над Тульской областью (2), Калужской (1) и Тамбовской (1) областями.