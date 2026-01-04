Швейцария объявит национальный траур 9 января после трагедии на курорте
9 января в Швейцарии будет объявлен национальный день траура в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, передает Tages-Anzeiger.
По словам Пармелена, в этот день он примет участие в поминальной службе. Информация о возможном присутствии иностранных лидеров пока отсутствует. В качестве символа национальной солидарности 9 января в 14:00 по местному времени (12:00 мск) по всей стране зазвонят церковные колокола – в момент начала похоронной церемонии, а также будет объявлена общенациональная минута молчания.
Министр подчеркнул, что расследование причин катастрофы продолжается и задача судебных органов – установить, были ли соблюдены все меры безопасности. Он отметил, что после завершения расследования власти совместно с муниципальными структурами проанализируют ситуацию и рассмотрят меры, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем. Пармелен также поблагодарил европейские страны за помощь в лечении пострадавших, часть которых была направлена в специализированные клиники за пределами Швейцарии.
1 января издание Le Nouvelliste сообщало, что около 40 человек погибли, 100 получили ранения в результате взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Взрыв произошел ночью в баре Le Constellation, расположенном в самом центре курорта.