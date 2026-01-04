Швейцария объявит национальный траур 9 января после трагедии на курорте

Министр подчеркнул, что расследование причин катастрофы продолжается и задача судебных органов – установить, были ли соблюдены все меры безопасности. Он отметил, что после завершения расследования власти совместно с муниципальными структурами проанализируют ситуацию и рассмотрят меры, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем. Пармелен также поблагодарил европейские страны за помощь в лечении пострадавших, часть которых была направлена в специализированные клиники за пределами Швейцарии.