СМИ: 40 человек погибли в результате взрыва на курорте в Швейцарии

Около 40 человек погибли, 100 получили ранения в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает издание Le Nouvelliste.

Взрыв произошел ночью в баре Le Constellation, расположенном в самом центре курорта.

Причина взрыва пока не установлена, сообщила полиция кантона Вале.

Территория вокруг бара полностью закрыта для публики, над Кран-Монтаной введена бесполетная зона.

По сообщениям швейцарских СМИ, Государственный совет Швейцарии объявил чрезвычайное положение в связи со взрывом, передает Sky News.

Власти утром на пресс-конференции заявили, что инцидент рассматривается как пожар, а не как атака.

Медицинские службы были «мобилизованы очень быстро», задействовано 10 вертолетов и 40 машин скорой помощи, уточнил председатель Госсовета Швейцарии Матиас Ренар. Отделение интенсивной терапии в больнице Вале переполнено, пациентов переводят в другие лечебные учреждения.

