SCMP: геополитические интересы КНР в Венесуэле могут ослабнуть из-за США

Ведомости

Действия Вашингтона в Венесуэле негативно влияют на геополитические интересы Китая в регионе. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов.

По словам основателя аналитической группы Panagaea Policy Терри Хейнса, ключевая цель США «будь то в Венесуэле, Колумбии, Панаме, Аргентине или где-либо еще в Южной или Центральной Америке» – ограничить и снизить экономическое и геополитическое влияние КНР.

«Пекин также будет использовать озабоченность в Бразилии и других странах Латинской Америки для усиления антипатии к [президенту США Дональду] Трампу, но трудно представить, чтобы сформировалась какая-либо значимая коалиция стран для противодействия этому [действиям Вашингтона]», – прокомментировал старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан (цитата по ТАСС).

США атаковали территорию Венесуэлы утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Им были предъявлены обвинения, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.

