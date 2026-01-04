SCMP: геополитические интересы КНР в Венесуэле могут ослабнуть из-за США

«Пекин также будет использовать озабоченность в Бразилии и других странах Латинской Америки для усиления антипатии к [президенту США Дональду] Трампу, но трудно представить, чтобы сформировалась какая-либо значимая коалиция стран для противодействия этому [действиям Вашингтона]», – прокомментировал старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан (цитата по ТАСС).