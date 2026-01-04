Системы ПВО уничтожили более 250 дронов над регионами России

Больше всего дронов было нейтрализовано над Брянской областью – 86. Также 53 беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, 39 – над Московским регионом, 27 – над Калужской областью, 14 – над Курской, 8 – над Рязанской, 8 – над Тульской, 3 – над Владимирской, 3 – над Волгоградской, 3 – над Липецкой, 3 – над Орловской, 3 – над Ростовской, 2 – над Воронежской и 1 – над Смоленской.