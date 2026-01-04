Системы ПВО уничтожили более 250 дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в период с 13:00 по 20:00 мск. Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.
Больше всего дронов было нейтрализовано над Брянской областью – 86. Также 53 беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, 39 – над Московским регионом, 27 – над Калужской областью, 14 – над Курской, 8 – над Рязанской, 8 – над Тульской, 3 – над Владимирской, 3 – над Волгоградской, 3 – над Липецкой, 3 – над Орловской, 3 – над Ростовской, 2 – над Воронежской и 1 – над Смоленской.
Об уничтожении дронов, летевших в сторону Москвы, вечером 4 января неоднократно сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В этой связи в ряде аэропортов Московского региона вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения.