Исполняющая обязанности президента Венесуэлы призвала Трампа к миру и диалогу
Исполняющая обязанности президента Республики Венесуэла Дельси Родригес в своем Telegram-канале выступила с обращением к миру и администрации США. Она заявила, что Венесуэла подтверждает свою приверженность мирному сосуществованию и стремится жить без внешних угроз, в условиях уважения и международного сотрудничества.
Родригес подчеркнула, что страна отдает приоритет построению сбалансированных и уважительных отношений с Соединенными Штатами и другими странами региона на основе суверенного равенства и невмешательства. Эти принципы, по ее словам, лежат в основе венесуэльской дипломатии.
Исполняющая обязанности президента пригласила правительство США к сотрудничеству в рамках международного права ради общего развития и укрепления добрососедства. Она обратилась напрямую к президенту США Дональду Трампу: «Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны».
«Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и это послание всей Венесуэлы сейчас», – заключила Родригес, добавив, что верит в Венесуэлу, имеющую право на мир, развитие, суверенитет и будущее.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
Трамп после этого заявил, что теперь США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть другим странам. Родригес отвергла планы Вашингтона, пообещав, что Каракас будет защищать собственные ресурсы и что Венесуэла больше не станет колонией.