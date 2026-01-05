Трамп пригрозил и. о. президента Венесуэлы худшей участью
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с ситуацией хуже, чем захваченный Вашингтоном лидер страны Николас Мадуро. Об этом заявил прессе президент США Дональд Трамп.
«Она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем у Мадуро», – сказал Трамп.
4 января американский лидер также говорил в интервью журналу The Atlantic, что Родригес столкнется с последствиями хуже, чем у Николаса Мадуро, если не будет выполнять требования Вашингтона. Трамп дал понять, что не потерпит того, что он назвал «дерзким отказом» Родригес признать военное вмешательство США, в результате которого был захвачен Мадуро.
Ранее Трамп заявил на пресс-конференции, что Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США, которые, по его словам, временно «будут управлять» ее страной. Но Родригес отвергла это предположение. По ее словам, страна готова защищать свои природные ресурсы и «никогда больше не будет колонией».
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.