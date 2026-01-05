Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пригрозил и. о. президента Венесуэлы худшей участью

Ведомости

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с ситуацией хуже, чем захваченный Вашингтоном лидер страны Николас Мадуро. Об этом заявил прессе президент США Дональд Трамп.

«Она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем у Мадуро», – сказал Трамп.

4 января американский лидер также говорил в интервью журналу The Atlantic, что Родригес столкнется с последствиями хуже, чем у Николаса Мадуро, если не будет выполнять требования Вашингтона. Трамп дал понять, что не потерпит того, что он назвал «дерзким отказом» Родригес признать военное вмешательство США, в результате которого был захвачен Мадуро.

Ранее Трамп заявил на пресс-конференции, что Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США, которые, по его словам, временно «будут управлять» ее страной. Но Родригес отвергла это предположение. По ее словам, страна готова защищать свои природные ресурсы и «никогда больше не будет колонией».

США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте