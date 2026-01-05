Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль село Грабовское в Сумской области

Населенный пункт был освобожден группировкой войск «Север»
Ведомости

Военнослужащие российской армии установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

4 января Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области. 3 января к армии РФ перешло село Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР). 30 декабря 2025 г. ВС РФ взяли под контроль села Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте