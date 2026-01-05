ВС РФ взяли под контроль село Грабовское в Сумской областиНаселенный пункт был освобожден группировкой войск «Север»
Военнослужащие российской армии установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».
4 января Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области. 3 января к армии РФ перешло село Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР). 30 декабря 2025 г. ВС РФ взяли под контроль села Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области.