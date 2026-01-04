Газета
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль село Подолы в Харьковской области

Боевые действия провела группировка войск «Запад»
Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Боевые действия вела группировка войск «Запад».

3 ноября российские военнослужащие установили контроль над селом Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР). 30 декабря 2025 г. ВС РФ взяли под контроль села Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области.

