Орбан: Венгрия не станет финансировать Киев в 2026 году

Ведомости

Будапешт не планирует финансировать Украину в 2026 г. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Евросоюз планирует выдать заем в этих целях. Мы это не поддерживаем», – подчеркнул он.

31 декабря 2025 г. Орбан говорил, что Венгрия будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. По его словам, Будапешт достаточно силен, чтобы оставаться в стороне и идти ради этого против Брюсселя или всего западного мира.

