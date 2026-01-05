Орбан: Венгрия не станет финансировать Киев в 2026 году
Будапешт не планирует финансировать Украину в 2026 г. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Евросоюз планирует выдать заем в этих целях. Мы это не поддерживаем», – подчеркнул он.
31 декабря 2025 г. Орбан говорил, что Венгрия будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. По его словам, Будапешт достаточно силен, чтобы оставаться в стороне и идти ради этого против Брюсселя или всего западного мира.