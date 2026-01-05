Газета
Главная / Политика /

ЕК: США в Венесуэле создали «возможность для демократической передачи власти»

Ведомости

Действия США в Венесуэле создали «возможность для демократической передачи власти», заявила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге.

«Мы не обсуждали, как мы должны это называть, но то, что наиболее важно, что эти события создали возможность для демократической передачи власти в Венесуэле», – отметила Пинью (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЕК расценивает любые оценки соответствия действий США против Венесуэлы международному праву как «преждевременные».

5 января официальный представитель кабмина Франции Мод Брежон заявила, что, по мнению правительства республики, операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро идет вразрез с международым правом. Она добавила, что Венесуэле необходимо предоставить возможность построить будущее без президента Николаса Мадуро, причем переход должен произойти в мирной и демократической форме.

3  января США атаковали Венесуэлу. Мадуро и его жена были задержаны и вывезены американскими силами. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.

