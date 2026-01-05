Газета
За кибертравлю Брижит Макрон осудили 10 человек

Ведомости

Парижский суд признал 10 человек виновными в кибертравле Брижит Макрон – супруги президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Reuters. Участников судебного процесса приговорили к тюремному заключению сроком до восьми месяцев условно.

Восемь мужчин и две женщины были осуждены за распространение ложных заявлений о том, что Брижит Макрон якобы является мужчиной.

Разница в возрасте пары в 24 года также вызвала критику и колкости и даже была приравнена комментаторами к якобы «педофилии».

В июле 2025 г. суд вынес оправдательный приговор по делу о клевете в отношении французской журналистки Наташи Рей. Она утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит может быть мужчиной.

