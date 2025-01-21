В феврале 2025 г. ситуацию с Наташей Рей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что решение апелляционного суда Франции о признании ее виновной демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.