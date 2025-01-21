Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку оправдали по делу о клевете
Суд вынес оправдательный приговор по делу о клевете в отношении французской журналистки Наташи Рей, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети X. Девушка утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит может быть мужчиной.
«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суда», – заявил он.
В феврале 2025 г. ситуацию с Наташей Рей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что решение апелляционного суда Франции о признании ее виновной демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.
В сентябре 2024 г. суд Парижа также оштрафовал журналистку на 13 500 евро.