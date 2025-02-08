Захарова: французские журналисты подвергаются преследованию за неудобные вопросы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг расследования, касающегося семьи президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, это демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.