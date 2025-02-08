Захарова: французские журналисты подвергаются преследованию за неудобные вопросы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг расследования, касающегося семьи президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, это демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.
«Французские журналисты подвергаются преследованию только за то, что направляют вопросы, которые их интересуют», – заявила Захарова «РИА Новости».
Ранее апелляционный суд Франции признал независимую журналистку Наташу Рей и блогера Амандин Руа виновными в клевете за распространение информации о первой леди Франции Брижит Макрон. В сентябре 2024 г. суд Парижа оштрафовал их на 13 500 евро.