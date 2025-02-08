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Захарова: французские журналисты подвергаются преследованию за неудобные вопросы

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг расследования, касающегося семьи президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, это демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.

«Французские журналисты подвергаются преследованию только за то, что направляют вопросы, которые их интересуют», – заявила Захарова «РИА Новости».

Ранее апелляционный суд Франции признал независимую журналистку Наташу Рей и блогера Амандин Руа виновными в клевете за распространение информации о первой леди Франции Брижит Макрон. В сентябре 2024 г. суд Парижа оштрафовал их на 13 500 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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