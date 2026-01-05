После угроз США лидер Колумбии заявил о готовности к вооруженному сопротивлению

Петро отметил, что, несмотря на отсутствие опыта боевых действий, он хорошо знаком с войной и партизанской борьбой. После заключения мира в 1989 г. он обещал оставить оружие навсегда, однако ради спасения родины готов нарушить свое слово, хотя и не желает подобного исхода.