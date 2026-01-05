Газета
Главная / Политика /

После угроз США лидер Колумбии заявил о готовности к вооруженному сопротивлению

Ведомости

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы. Об этом Петро написал в соцсети X.

Петро отметил, что, несмотря на отсутствие опыта боевых действий, он хорошо знаком с войной и партизанской борьбой. После заключения мира в 1989 г. он обещал оставить оружие навсегда, однако ради спасения родины готов нарушить свое слово, хотя и не желает подобного исхода.

Президент Колумбии сообщил, что всем солдатам отдан приказ: командиры органов безопасности, которые «предпочтут флаг США флагу Колумбии», будут незамедлительно уволены.

Глава государства подчеркнул свое глубокое доверие к народу и призвал граждан защитить его от любых незаконных актов насилия. Он уточнил, что силам безопасности предписано открывать огонь не по гражданам, а по захватчикам.

Кроме того, Петро распорядился уволить нескольких полковников полиции, работающих в разведке, за распространение ложной информации, подрывающей интересы государства.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил колумбийского лидера Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения военной операции против него.

До этого Петро выразил поддержку Венесуэле, призвав к созыву заседания Совета Безопасности ООН. США рано утром 3 января нанесли удары по Венесуэле. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю.

