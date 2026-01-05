Путин поручил нарастить поддержку семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по повышению поддержки семей с детьми. В том числе речь об улучшении их жилищных условий в зависимости от количества детей в семье, следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля.
Поручение дано правительству РФ по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 г.
С учетом ранее данных поручений кабмин должен подготовить совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны, движением «Народный фронт «За Россию» и представить соответствующие предложения. Имеются в виду инициативы по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, «в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье».
В декабре Путин заявлял на совещании по экономическим вопросам, что с 2026 г. в России введут новую меру поддержки семей с двумя и более детьми – так называемую семейную выплату. Право на нее получат те, у кого средний доход на члена семьи за предыдущий год составил менее полутора прожиточных минимумов в регионе.