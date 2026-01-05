Путин поручил нарастить поддержку семей с детьми

В декабре Путин заявлял на совещании по экономическим вопросам, что с 2026 г. в России введут новую меру поддержки семей с двумя и более детьми – так называемую семейную выплату. Право на нее получат те, у кого средний доход на члена семьи за предыдущий год составил менее полутора прожиточных минимумов в регионе.