Главная / Общество /

Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми

С 2026 г. в России будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Речь о так называемой семейной выплате, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Право на выплату предоставят тем, где средний доход на члена семьи за предыдущий год был меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

«В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – рассказал Путин.

Для получения выплаты семьям нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.

Глава государства также сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше ожидаемого уровня инфляции. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.

