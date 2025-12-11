Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми

Глава государства также сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше ожидаемого уровня инфляции. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.