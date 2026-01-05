Газета
Захарова назвала Банковую прибежищем неонацистов после назначения Фриланд

Ведомости

Экс-глава МИДа и бывшая министр финансов Канады Христя Фриланд, назначенная внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, – внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка. Банковая является прибежищем неонацистов, «с некрофильским экстазом эксгумирующих коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших Третьему рейху», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Хомяк в период германской оккупации Польши издавал в Кракове, а после в Вене газету «Краковские вести» – «рупор пропаганды Рейха, курируемый нацистскими спецслужбами».

«Именно Фриланд стояла за чествованием в канадском парламенте нацистского пособника Гуньки, служившего добровольцем в дивизии СС «Галичина», – напомнила Захарова.

5 января Зеленский сообщил, что назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. По его словам, «Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций».

