Сейчас Молдавия при поддержке западных стран и под руководством президента Майи Санду проводит курс на милитаризацию и усиление антироссийских настроений, отмечает агентство. Согласно стратегии обороны до 2034 г., республика планирует углублять сотрудничество с НАТО и довести военные расходы до 1% ВВП к 2030 г.