Главная / Политика /

В минобороны Молдавии анонсировали отказ от автоматов Калашникова

Ведомости

Вооруженные силы Молдавии постепенно отказываются от автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Анатолия Носатого.

По словам Носатого, Молдавия полностью перейдет на западное вооружение и калибр НАТО, что обеспечит доступ к единой логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Процесс идет поэтапно: уже четыре‑пять подразделений (в том числе полк генерального штаба и военная академия) отказались от АК.

Сейчас Молдавия при поддержке западных стран и под руководством президента Майи Санду проводит курс на милитаризацию и усиление антироссийских настроений, отмечает агентство. Согласно стратегии обороны до 2034  г., республика планирует углублять сотрудничество с НАТО и довести военные расходы до 1% ВВП к 2030  г.

В декабре 2025 г. Санду одобрила закрытие Русского дома в Молдавии. Министр культуры страны Кристиан Жардан утверждал, что Россия использовала центр как инструмент гибридной войны против Молдавии после начала спецоперации.

