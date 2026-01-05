Венгрия отказалась обсуждать заявление Евросоюза по Венесуэле

Премьер‑министр не выразил однозначной поддержки военной операции США в Венесуэле, однако указал на потенциальные выгоды для Венгрии: по его мнению, события могут способствовать стабилизации мировых поставок нефти. Орбан отметил, что после установления контроля США над Венесуэлой для Венгрии сложится более благоприятная ситуация на энергетическом рынке.