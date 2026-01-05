Венгрия отказалась обсуждать заявление Евросоюза по Венесуэле
Венгрия не присоединилась к общему заявлению Евросоюза по ситуации в Венесуэле – страна отказалась участвовать в обсуждении документа, хотя и не воспользовалась правом вето. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана.
Орбан пояснил, что ЕС пытался сформировать единую позицию всех стран‑членов по венесуэльскому вопросу. При этом Венгрия не блокировала заявление, но и не принимала участия в его обсуждении.
Премьер‑министр не выразил однозначной поддержки военной операции США в Венесуэле, однако указал на потенциальные выгоды для Венгрии: по его мнению, события могут способствовать стабилизации мировых поставок нефти. Орбан отметил, что после установления контроля США над Венесуэлой для Венгрии сложится более благоприятная ситуация на энергетическом рынке.
4 января Евросоюз не сумел достичь консенсуса по общему заявлению о ситуации в Венесуэле. В результате был распространен документ, подписанный 26 странами без участия Венгрии. В тексте заявления подчеркивается необходимость соблюдения международных норм и Устава ООН, а также содержится призыв уважать волю народа Венесуэлы для выхода из политического кризиса.
Американские силы похитили президента Николаса Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3 января. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю.