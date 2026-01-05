Премьер Дании предупредила о развале НАТО в случае нападения США на Гренландию

«Я считаю, что следует серьезно отнестись к словам американского президента Дональда Трампа, когда он говорит, что хочет Гренландию. Но я также четко заявляю, что если США решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то все кончится, включая НАТО, и, следовательно, будет нарушена безопасность, которая была установлена после окончания Второй мировой войны», – сказала Фредериксен.