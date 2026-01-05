Премьер Дании предупредила о развале НАТО в случае нападения США на Гренландию
Нападение США на датский остров Гренландию будет означать конец альянса НАТО, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Ее слова приводит Bloomberg.
«Я считаю, что следует серьезно отнестись к словам американского президента Дональда Трампа, когда он говорит, что хочет Гренландию. Но я также четко заявляю, что если США решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то все кончится, включая НАТО, и, следовательно, будет нарушена безопасность, которая была установлена после окончания Второй мировой войны», – сказала Фредериксен.
Официальные лица в Копенгагене встревожены настойчивостью президента США в установлении контроля над Гренландией после атаки на Венесуэлу 3 января. Как пишет издание, Трамп давно утверждал, что США должны контролировать Гренландию для обеспечения собственной безопасности, но 4 января, выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, он обрисовал ситуацию в хронологическом порядке.
«Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца», – сказал Трамп. «Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней», – добавил он, не приводя подробностей.
5 января Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также считает, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.