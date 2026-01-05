Десятки россиян застряли на острове Сокотра в Йемене

Туристы из России, США и европейских стран застряли в Хадейбо, столице провинции Сокотра, из-за приостановки авиасообщения на остров после вооруженного конфликта на востоке Йемена. Сейчас местные власти, арабская коалиция и правительство Йемена проводят переговоры для возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.