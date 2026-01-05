Газета
Десятки россиян застряли на острове Сокотра в Йемене

Более 300 иностранцев, включая россиян, не могут покинуть йеменский остров Сокотра в Индийском океане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти провинции Сокотра.

Туристы из России, США и европейских стран застряли в Хадейбо, столице провинции Сокотра, из-за приостановки авиасообщения на остров после вооруженного конфликта на востоке Йемена. Сейчас местные власти, арабская коалиция и правительство Йемена проводят переговоры для возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.

Аэропорт на Сокотре закрыли после столкновения между силами поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета и войсками на стороне главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.

