Десятки россиян застряли на острове Сокотра в Йемене
Более 300 иностранцев, включая россиян, не могут покинуть йеменский остров Сокотра в Индийском океане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти провинции Сокотра.
Туристы из России, США и европейских стран застряли в Хадейбо, столице провинции Сокотра, из-за приостановки авиасообщения на остров после вооруженного конфликта на востоке Йемена. Сейчас местные власти, арабская коалиция и правительство Йемена проводят переговоры для возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.
Аэропорт на Сокотре закрыли после столкновения между силами поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета и войсками на стороне главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.