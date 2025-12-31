Саудовско-эмиратские отношения обострила бомбардировка порта Йемена

Саудовско-эмиратские отношения обострила бомбардировка порта ЙеменаИнцидент грозит открыть новый фронт на Аравийском полуострове
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в ночь на 30 декабря нанесла воздушный удар по портовому йеменскому городу Эль-Мукалла, куда предположительно ОАЭ доставили груз с оружием для сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), контролирующего юг Йемена. Кроме этого поддерживаемый Эр-Риядом Совет президентского руководства (СПР, исполнительный орган международно признанного правительства Йемена) потребовал полного вывода эмиратских войск со всей территории страны в течение суток, а также разорвал соглашение о совместной обороне с Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), передает йеменское агентство SABA.
ВВС арабской коалиции (помимо Саудовской Аравии – армии Бахрейна, Кувейта и Иордании) провели авиаудары по военным складам в порту Эль-Мукалла, куда с 27 по 29 декабря два неизвестных судна доставили боеприпасы и бронетехнику, говорится в заявлении саудовских военных, опубликованном Саудовским агентством печати. Суда вошли в йеменский порт без разрешения признанных властей, отключили системы слежения и выгрузили оружие для поддержки боевиков ЮПС. Эр-Рияд расценил эти действия как нарушение условий перемирия 2022 г. и резолюций Совбеза ООН, подчеркнули саудовские военные.
Правда, вскоре представитель коалиционных сил генерал-майора Турки аль-Малики объявил о завершении военной операции на юге Йемена, добавив, что в результате воздушного налета никто не пострадал, а портовая инфраструктура не повреждена, передает Al Arabiya. Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по причалу, где в тот момент разгружались два судна. При этом агентство не смогло определить происхождение грузов, а также, какие именно цели были атакованы.
Кто контролирует Йемен
Чуть позже МИД Саудовской Аравии впервые связал недавние военные успехи бойцов ЮПС на юге страны с поддержкой ОАЭ. В своем заявлении Эр-Рияд назвал эти действия Абу-Даби крайне опасными, подчеркнув, что они могут нести угрозу безопасности королевства. Саудовские власти предупредили, что эти шаги являются красной линией, а саудовская армия «без колебаний предпримет все необходимые меры для противодействия опасностям».
Параллельно руководство СПР объявило о введении на подконтрольной территории чрезвычайного положения на 90 дней и ввело бесполетную зону, а также морскую и сухопутную блокаду всех портов и пунктов пропуска на 72 часа, за исключением случаев, санкционированных арабской коалицией. А председатель СПР Рашад Мухаммед аль-Алими обвинил ОАЭ в провоцировании в Йемене военной эскалации, а также в подрыве государственной власти в стране.
В свою очередь МИД ОАЭ отверг обвинения саудовских властей в причастности к обострению напряженности в Йемене, а также выразил «глубокое сожаление» в связи с саудовскими заявлениями, которые, согласно сообщению, содержат «существенные искажения фактов».
Саудовско-эмиратские отношения обострились 8 декабря после того, как поддерживаемые ОАЭ бойцы ЮПС установили контроль над юго-восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра, где расположен порт Эль-Мукалла и есть месторождения нефти. После этого МИД Саудовской Аравии потребовал от ЮПС вывода своих вооруженных формирований из этих территорий, угрожая применением силы. На этом фоне 27 декабря председатель СПР аль-Алими запросил у саудовского руководства и арабской коалиции военную помощь.
Военные ОАЭ в составе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией участвовали в военной интервенции в Йемене в 2015 г. с целью восстановления свергнутого хуситами правительства страны. Но из-за разногласий с Эр-Риядом Абу-Даби в 2019 г. вывел большую часть своих вооруженных сил из Йемена, сохранив влияние лишь на юге страны. Конфликт Саудовской Аравии с ОАЭ носит многоуровневый характер и вызван их соперничеством в регионе, замечает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Это противостояние, продолжает эксперт, усугубляется личным конфликтом саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана и президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль-Нахайяна.
С одной стороны, Эр-Рияд пытается лишить Эмираты инвестиционных и торгово-экономических преимуществ в регионе в свою пользу. С другой – Абу-Даби за счет поддержки Сил быстрого реагирования в Судане стремится с новой силой разжечь гражданскую войну в Судане и расширить зону нестабильности, подрывая инвестиционную привлекательность саудовского королевства, отметил востоковед.
Кроме того, саудовские власти недовольны тесными связями ОАЭ с Израилем, которые фактически координируют друг с другом региональную политику и активизировали военно-техническое сотрудничество, добавил Садыгзаде. По его мнению, налет на йеменский порт приведет к углублению саудовско-эмиратских противоречий. «Сейчас идет трансформация региональной повестки со сменой баланса сил. В 2026 г. мы будем свидетелями начала новых региональных конфликтов с использованием прокси крупными акторами», – допустил эксперт.