Саудовско-эмиратские отношения обострила бомбардировка порта Йемена

Правда, вскоре представитель коалиционных сил генерал-майора Турки аль-Малики объявил о завершении военной операции на юге Йемена, добавив, что в результате воздушного налета никто не пострадал, а портовая инфраструктура не повреждена, передает Al Arabiya. Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по причалу, где в тот момент разгружались два судна. При этом агентство не смогло определить происхождение грузов, а также, какие именно цели были атакованы.