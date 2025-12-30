Йемен потребовал вывода войск ОАЭ с территории страны за 24 часа

По словам официального представителя сил коалиции, генерал-майора Турки Аль-Малики, 27 и 28 декабря два судна, прибывшие из порта Фуджейра, вошли в порт Мукалла без официальных разрешений от Объединенного командования сил коалиции. Кроме того, экипажи двух судов отключили системы слежения и «выгрузили большое количество оружия и военной техники для поддержки сил Южного переходного совета в восточных йеменских провинциях Хадрамаут и Аль-Махра с целью эскалации конфликта». Аль-Малики подчеркнул, что это явное нарушение режима прекращения огня и стремления к мирному урегулированию, а также нарушение резолюции Совбеза ООН.