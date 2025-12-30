Йемен потребовал вывода войск ОАЭ с территории страны за 24 часа

Йемен потребовал вывода войск ОАЭ с территории страны за 24 часаОборонное соглашение с Арабскими Эмиратами разорвано
Cилы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) должны покинуть йеменскую территорию в течение 24 часов, заявил глава Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими. Его слова передает Al-Arabiya.
Аль-Алими подчеркнул, что Йемен «не может позволить себе открытие новых фронтов истощения», и обвинил Южный переходный совет в отказе от диалога и эскалации конфликта. Он также назвал поставки оружия, якобы осуществленные из эмирата Фуджейра в адрес совета, «опасным шагом», направленным на дестабилизацию ситуации.
Йеменский лидер объявил об отмене совместного оборонного соглашения с ОАЭ, заявив, что роль эмиратских сил «стала направлена против йеменского народа». Кроме того, он сообщил о введении 72-часовой воздушной, сухопутной и морской блокады всех пунктов въезда в страну, а также о введении чрезвычайного положения сроком на 90 дней с возможностью продления.
По словам аль-Алими, йеменские силы будут развернуты для установления контроля над военными лагерями в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра, а губернаторам этих регионов предоставлены расширенные полномочия по управлению местными делами.
30 декабря ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар, направленный на уничтожение оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов в порту Эль-Мукалла.
По словам официального представителя сил коалиции, генерал-майора Турки Аль-Малики, 27 и 28 декабря два судна, прибывшие из порта Фуджейра, вошли в порт Мукалла без официальных разрешений от Объединенного командования сил коалиции. Кроме того, экипажи двух судов отключили системы слежения и «выгрузили большое количество оружия и военной техники для поддержки сил Южного переходного совета в восточных йеменских провинциях Хадрамаут и Аль-Махра с целью эскалации конфликта». Аль-Малики подчеркнул, что это явное нарушение режима прекращения огня и стремления к мирному урегулированию, а также нарушение резолюции Совбеза ООН.