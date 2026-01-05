Газета
Главная / Политика /

Госдеп официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

Ведомости

Госдепартамент в официальном сообщении в соцсети X заявил, что Западное полушарие Земли отныне является исключительной зоной интересов США.

В американском внешнеполитическом ведомстве указали, что президент США Дональд Трамп не допустит возникновения угроз для безопасности страны.

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», – говорится в сообщении.

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что одной из причин, по которым США пошли на военную операцию в Венесуэле, стало опасение того, что другие страны могут организовать в Каракасе хаб для операций против Вашингтона, создавая угрозу для безопасности Штатов.

Читайте также:«Я был схвачен в своем доме в Каракасе»
