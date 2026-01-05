Госдеп официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что одной из причин, по которым США пошли на военную операцию в Венесуэле, стало опасение того, что другие страны могут организовать в Каракасе хаб для операций против Вашингтона, создавая угрозу для безопасности Штатов.