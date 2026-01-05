Дельси Родригес официально вступила в должность временного президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально приняла присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны. Церемония состоялась в понедельник днем, присягу принял ее брат, председатель национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес, передает CNN.
Новый временный лидер заявила, что приносит присягу «с тяжестью на сердце» из-за похищения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.
«Я прихожу сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу», – заявила Родригес.
Родригес, 56-летний юрист по трудовому праву, известна тесными связями с частным сектором и преданностью правящей партии, отмечает Reuters.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.