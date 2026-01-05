Дельси Родригес официально вступила в должность временного президента Венесуэлы

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.