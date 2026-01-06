The Economist: Трамп хочет предложить Гренландии сделку в обход Дании
Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом соглашения по Гренландии. Американские чиновники обсуждают предложение острову Договора о свободной ассоциации, аналогичного соглашениям с некоторыми тихоокеанскими государствами, сообщает журнал The Economist. Такая сделка могла бы повысить уровень жизни на острове в обмен на передачу США вопросов обороны.
Как указывает издание, политика Вашингтона преследует две цели: усилить разногласия между Данией и Гренландией и заключить сделку напрямую с островными властями, минуя Копенгаген. Журнал считает перспективу прямой аннексии маловероятной, однако эти планы вызвали беспокойство европейских лидеров.
На острове уже размещена американская военная база. Хотя существующий договор с Данией не ограничивает численность войск, ее значительное увеличение, вероятно, потребует согласия Копенгагена. Ранее США уже пытались вести прямые переговоры с властями Гренландии, но получили отказ.
5 января Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также считает, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.