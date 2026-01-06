The Economist: Трамп хочет предложить Гренландии сделку в обход Дании

5 января Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также считает, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.