Главная / Политика /

За ночь над регионами России сбили 129 украинских дронов

Ведомости

В ночь на 6 января средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью – 29, над Белгородской областью – 15, над Ярославской областью – 13, над Новгородской областью – 10 и над Смоленской областью – девять. Еще по семь БПЛА уничтожено над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять – над Астраханской и Ростовской областями.

Над Калужской областью сбито четыре дрона. По два БПЛА уничтожено над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями. По одному дрону сбито над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Республиками Крым и Татарстан.

В ночь на 5 января силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Два аппарата были сбиты над Московским регионом, еще один – над территорией Рязанской области.

