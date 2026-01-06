За ночь над регионами России сбили 129 украинских дронов

Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью – 29, над Белгородской областью – 15, над Ярославской областью – 13, над Новгородской областью – 10 и над Смоленской областью – девять. Еще по семь БПЛА уничтожено над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять – над Астраханской и Ростовской областями.