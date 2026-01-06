Газета
Трамп: США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой

Американский лидер назвал себя главным ответственным за ситуацию в стране
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в Венесуэле не состоятся в ближайшие 30 дней. В интервью NBC News он пояснил, что стране сначала необходимо восстановиться. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не ведут войну с Венесуэлой, а противостоят наркоторговцам и нелегальной миграции.

Трамп назвал себя главным ответственным лицом за ситуацию в Венесуэле, указав, что ему помогает группа официальных лиц, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Он также подтвердил, что администрация может субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

Отвечая на вопросы о смещении президента страны Николаса Мадуро, Трамп заявил, что не было сделки с его окружением, но многие были готовы на нее пойти. Он также сообщил, что вице-президент Дельси Родригес сотрудничает с американскими властями, но отрицал предварительные переговоры с ее лагерем. Трамп выразил уверенность, что его политическая база поддерживает его действия в Венесуэле.

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.

