Трамп: США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой

Отвечая на вопросы о смещении президента страны Николаса Мадуро, Трамп заявил, что не было сделки с его окружением, но многие были готовы на нее пойти. Он также сообщил, что вице-президент Дельси Родригес сотрудничает с американскими властями, но отрицал предварительные переговоры с ее лагерем. Трамп выразил уверенность, что его политическая база поддерживает его действия в Венесуэле.