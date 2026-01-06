Трамп: США готовы к повторной операции в Венесуэле при необходимости

Трамп также опроверг сообщение The Washington Post о том, что он отверг кандидатуру оппозиционерки Марии Корины Мачадо из-за ее Нобелевской премии мира, заявив, что она не должна была ее получить, но это не повлияло на его решение. Несмотря на критику от некоторых союзников по поводу долгосрочных обязательств в Венесуэле, Трамп уверен в поддержке своей политической базы, заявив: «MAGA – это я».