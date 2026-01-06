Трамп: США готовы к повторной операции в Венесуэле при необходимости
Президент США Дональд Трамп отказался сообщать, общался ли он лично с венесуэльским вице-президентом Дельси Родригес, но отметил, что госсекретарь Марко Рубио свободно говорит с ней на испанском и их отношения очень прочны. В интервью NBC News американский лидер дал понять, что США могут начать вторую военную операцию в Венесуэле, если Родригес прекратит сотрудничество, но не считает этот сценарий вероятным, отметив, что Вашингтон был готов к такому развитию событий.
Трамп также опроверг сообщение The Washington Post о том, что он отверг кандидатуру оппозиционерки Марии Корины Мачадо из-за ее Нобелевской премии мира, заявив, что она не должна была ее получить, но это не повлияло на его решение. Несмотря на критику от некоторых союзников по поводу долгосрочных обязательств в Венесуэле, Трамп уверен в поддержке своей политической базы, заявив: «MAGA – это я».
Он также сообщил, что не запрашивал у Конгресса нового разрешения на проведение рейда и не нуждается в нем для возможного повторного ввода войск, утверждая, что законодатели были в курсе происходящего и оказывают хорошую поддержку, хотя и отказался уточнить детали этой осведомленности.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.