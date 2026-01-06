Таиланд рассказал об ошибочном обстреле со стороны военных Камбоджи
Камбоджа ошибочно открыла огонь по территории Таиланда, а после инцидента сразу связалась с соседним государством. Об этом сообщили в соцсети X королевские сухопутные силы Таиланда.
«Расследование показало, что это был минометный снаряд, выпущенный из Камбоджи, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения. Впоследствии камбоджийская сторона связалась с подразделениями в этом районе, заявив, что не намеревалась вести огонь по территории Таиланда», – отмечается в публикации.
По данным представителей сухопутных сил страны, находящиеся на территории, которая подверглась обстрелу, военные подразделения Таиланда предупредили Камбоджу, что необходимо проявлять осторожность. Они также подчеркнули, что при повторных инцидентах Таиланд может быть вынужден применить ответные меры.
28 декабря министр обороны Таиланда Наттафон Нарпханит говорил, что соглашение страны с Камбоджей об «условном прекращении огня» является стратегическим «испытанием искренности», а не уступкой. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы проверить, способна ли Камбоджа на самом деле прекратить военные действия. Решение о прекращении огня было принято 27 декабря. Оно касается всех видов оружия и его применения и исключает как удары по гражданским объектам и инфраструктуре, так и по военным целям сторон.