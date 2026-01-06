Таиланд рассказал об ошибочном обстреле со стороны военных Камбоджи

28 декабря министр обороны Таиланда Наттафон Нарпханит говорил, что соглашение страны с Камбоджей об «условном прекращении огня» является стратегическим «испытанием искренности», а не уступкой. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы проверить, способна ли Камбоджа на самом деле прекратить военные действия. Решение о прекращении огня было принято 27 декабря. Оно касается всех видов оружия и его применения и исключает как удары по гражданским объектам и инфраструктуре, так и по военным целям сторон.