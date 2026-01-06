Зеленский прилетит в Париж на встречу «коалиции желающих»
Президент Украины Владимир Зеленский прилетит на встречу «коалиции желающих» 6 января в Париже. На переговорах 6 января будут присутствовать более 27 лидеров государств, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
По данным агентства, в Париже уже находятся военные чиновники, в том числе руководитель генерального штаба Украины, «чтобы закрепить конкретные обязательства на бумаге». Речь идет о политической поддержке Киева со стороны лидеров стран коалиции, отметили авторы материала.
Reuters ознакомился с запиской, которая была направлена делегациям, приглашенным в Париж. В ней указано, что темой переговоров станет обеспечение вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Страны стремятся согласовать расширенный набор гарантий безопасности для Киева и дальнейшие меры давления на Россию.
5 января британская газета The Guardian писала, что 2026 г. станет серьезным испытанием для Зеленского. Несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия, а надежды на быстрое урегулирование конфликта тают. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы.