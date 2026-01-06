Зеленский прилетит в Париж на встречу «коалиции желающих»

Reuters ознакомился с запиской, которая была направлена делегациям, приглашенным в Париж. В ней указано, что темой переговоров станет обеспечение вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Страны стремятся согласовать расширенный набор гарантий безопасности для Киева и дальнейшие меры давления на Россию.