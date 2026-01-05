Guardian: в 2026 году Зеленского ждут серьезные трудности
Наступивший год станет серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия, а надежды на быстрое урегулирование конфликта тают. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы, что в условиях военного положения является крайне сложной задачей, пишет британская газета The Guardian.
Издание отмечает, что психологически этот новый год стал самым тяжелым для украинцев с начала конфликта. Ожидания, что избрание Трампа может принести пользу Киеву, не оправдались, а надежды на позитивное решение в среднесрочной перспективе найти трудно. Назначение начальником Генштаба Кирилла Буданова может сигнализировать о новом подходе к вопросам безопасности и переговоров.
Политически для Зеленского наступающий год также будет сложным: его президентский срок, начавшийся в 2019 г., приближается к седьмому году, а проведение выборов в условиях военного положения, по мнению многих украинских политиков, нанесет только вред. При этом, как отмечает издание, бывший главнокомандующий Валерий Залужный рассматривается как наиболее вероятный электоральный конкурент, хотя публично он отрицает подготовку к выборам.
29 декабря The Guardian писала, что Украина отменит военное положение не раньше, чем завершится конфликт и республика получит гарантии безопасности от Запада.