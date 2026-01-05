Guardian: в 2026 году Зеленского ждут серьезные трудности

Политически для Зеленского наступающий год также будет сложным: его президентский срок, начавшийся в 2019 г., приближается к седьмому году, а проведение выборов в условиях военного положения, по мнению многих украинских политиков, нанесет только вред. При этом, как отмечает издание, бывший главнокомандующий Валерий Залужный рассматривается как наиболее вероятный электоральный конкурент, хотя публично он отрицает подготовку к выборам.