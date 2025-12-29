Газета
Зеленский решил не отменять военное положение до получения гарантий безопасности

Ведомости

Украина отменит военное положение не раньше, чем завершится конфликт и республика получит гарантии безопасности от Запада. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова передает The Guardian.

По словам Зеленского, Киев в первую очередь хочет окончания конфликта.

«Однако военное положение будет отменено в тот момент, когда Украина получит гарантии безопасности», – уточнил украинский лидер.

Кремль: ВСУ должны покинуть Донбасс для прекращения боев

Политика / Международные отношения

Зеленский считает, что «без гарантий безопасности нельзя считать, что конфликт действительно окончен».

Президент Украины также заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой, но только при обязательном участии США и европейских стран. По его словам, обсуждение мирного плана может начаться в формате четырехсторонней технической группы с участием Украины, России, США и Европы.

29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и Зеленского в настоящее время не планируется.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования, в том числе американский план и предложенные к нему поправки. Перед встречей Трамп провел телефонный разговор с президентом России и заявил о намерении вновь связаться с Путиным после контактов с украинским лидером. По итогам переговоров Зеленский заявлял, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%. По его словам, США «на 100%» поддержали положения документа, касающиеся американских гарантий безопасности.

