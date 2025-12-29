Зеленский решил не отменять военное положение до получения гарантий безопасности

28 декабря во Флориде состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования, в том числе американский план и предложенные к нему поправки. Перед встречей Трамп провел телефонный разговор с президентом России и заявил о намерении вновь связаться с Путиным после контактов с украинским лидером. По итогам переговоров Зеленский заявлял, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%. По его словам, США «на 100%» поддержали положения документа, касающиеся американских гарантий безопасности.