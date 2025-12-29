Украина допустила прямые переговоры с Россией при участии США и Европы

Зеленский отметил, что в случае поэтапного продвижения процесса после консультаций с американскими и европейскими делегациями возможны и прямые переговоры между Киевом и Москвой. «Если все будет идти шаг за шагом, как запланировано, после встреч с американцами и европейцами будет встреча и с русскими», – подчеркнул он.