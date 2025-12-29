Газета
Украина допустила прямые переговоры с Россией при участии США и Европы

Ведомости

Киев готов к прямым переговорам с Москвой, но только при обязательном участии США и европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает интернет-газета «Страна». По его словам, обсуждение мирного плана может начаться в формате четырехсторонней технической группы с участием Украины, России, США и Европы.

Зеленский отметил, что в случае поэтапного продвижения процесса после консультаций с американскими и европейскими делегациями возможны и прямые переговоры между Киевом и Москвой. «Если все будет идти шаг за шагом, как запланировано, после встреч с американцами и европейцами будет встреча и с русскими», – подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на приезд американской делегации на Украину для продолжения консультаций по возможному мирному урегулированию.

29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и Зеленского в настоящее время не стоит на повестке дня. 

