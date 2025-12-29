Песков: речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет

Переговоры между Трампом и Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования, в том числе американский план и предложенные к нему поправки. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с президентом России и заявил о намерении вновь связаться с Путиным после контактов с украинским лидером.