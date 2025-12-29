Газета
Песков: речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Сейчас речи не идет о таком разговоре», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков подтвердил, что новый телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.

Переговоры между Трампом и Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования, в том числе американский план и предложенные к нему поправки. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с президентом России и заявил о намерении вновь связаться с Путиным после контактов с украинским лидером.

По итогам переговоров Зеленский сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%. По его словам, США «на 100%» поддержали положения документа, касающиеся американских гарантий безопасности. Кроме того, Киев, Вашингтон и европейские страны «почти» договорились о совместных гарантиях безопасности.

