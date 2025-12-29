Кремль: ВСУ должны покинуть Донбасс для прекращения боев

28 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, касаемый нынешней ситуации на Украине. После него помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».