Главная / Политика /

Кремль: ВСУ должны покинуть Донбасс для прекращения боев

Войска Украины должны быть выведены за пределы административных границ региона
Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал для «Ведомостей» заявления помощника президента Юрия Ушакова о возможных условиях окончательного прекращения боевых действий.

Отвечая на вопрос о том, какое именно «ответственное политическое решение» требуется от Киева в русле российско-американских контактов и касается ли оно Донбасса, Песков заявил, что речь идет об отводе украинских вооруженных сил. «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – сказал он.

На уточняющий вопрос, распространяется ли это требование также на Херсонскую и Запорожскую области, представитель Кремля отвечать не стал. «Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в публичное обсуждение отдельных положений», – отметил Песков.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона во Флориде было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов.

28 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, касаемый нынешней ситуации на Украине. После него помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».

Для окончательного же прекращения боевых действий, по его словам, «требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу». Ушаков пояснил, что данные решения касаются Донбасса, где Киеву следует в ближайшее время принять решения, исходя из ситуации, складывающейся на поле боя.

24 декабря Зеленский представил свои 20 пунктов мирного плана. Согласно документу, Украина получит гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а останется «стоять где стоит». Россия, по украинскому плану, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

