Что стоит за назначением Буданова на должность главы офиса Зеленского

Что стоит за назначением Буданова на должность главы офиса ЗеленскогоРешение говорит об отказе Украины от мирного трека, полагают эксперты
Назначение руководителя главного управления украинской разведки Кирилла Буданова на пост главы офиса президента страны Владимира Зеленского сигнализирует о том, что Киев не собирается идти по мирному треку и продолжит террористические атаки. Об этом «Ведомостям» заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Он назвал назначение Буданова символическим, поскольку «после ряда терактов, вторым человеком на Украине назначен их главный организатор».
По словам Скорикова, после смещения бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, причастного к коррупционному скандалу, реализован «антикриз». «В тандем к Зеленскому, рейтинг которого подкосил коррупционный скандал, призван самый политически популярный из находящихся на территории Украины персонаж», – объяснил эксперт.
При этом, уточняет Скориков, Буданова этим же решением исключили из самостоятельного политического плавания и «тесно привязали к действующей на Банковой команде Ермака-Зеленского».
Решение о назначении, по словам эксперта, приятно при участии британцев, которые «оказывают влияние и на Ермака с Будановым, и на Зеленского».
Зеленский предложил Буданову возглавить собственную администрацию 2 января. По его словам, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развитии сил обороны и безопасности Украины. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что сейчас проходят формальные процедуры по назначению Буданова на должность главы офиса президента страны. Буданов написал в соцсетях, что согласился занять эту должность.
Буданов родился 4 января 1986 г. в Киеве. С весны 2014 г. он принимает активное участие в конфликте с российской стороной. С 2018 по 2020 гг. находился на специальной работе. В 2020 г. Буданова назначили замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины. В то же году он возглавил главное управление разведки минобороны Украины.
Как пишет украинское интернет-издание «Страна», Буданов – единственный из представителей военно-политического руководства Украины, кто имеет опыт результативных переговоров с РФ. В частности, он курирует обмен пленными, а также контактирует с представителями российской разведки.