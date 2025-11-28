Песков: коррупционный скандал на Украине происходит вокруг денег ЕС и США

Издание Politico со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Майкла Макграта сообщало, что Украину не примут в ЕС, если в стране не будет искоренена коррупция в политике и бизнесе. Как писала газета, республика должна доказать, что у нее есть эффективная система избавления от преступности в высших слоях общества. По словам Макграта, Украина прилагает все усилия для достижения требуемого уровня.