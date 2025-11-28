Песков: коррупционный скандал на Украине происходит вокруг денег ЕС и США
Коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины происходят вокруг денежных средств, которые США и Евросоюз (ЕС) отправляли Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Коррупция вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы – это факт», – сказал представитель Кремля.
28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своей администрации Андрея Ермака, в этот же день у последнего прошли обыски в рамках антикоррупционного расследования. После этого, по словам лидера страны, состоится «перезагрузка офиса». 29 ноября он должен провести консультации с кандидатами на этот пост.
Издание Politico со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Майкла Макграта сообщало, что Украину не примут в ЕС, если в стране не будет искоренена коррупция в политике и бизнесе. Как писала газета, республика должна доказать, что у нее есть эффективная система избавления от преступности в высших слоях общества. По словам Макграта, Украина прилагает все усилия для достижения требуемого уровня.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.