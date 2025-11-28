Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: ЕС не примет Украину с коррумпированным руководством

Ведомости

Европейский союз (ЕС) не примет Украину в свои ряды, если в Киеве не искоренят коррупцию в политике и бизнесе, пишет Politico со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Майкла Макграта.

Украина должна доказать, что у нее есть эффективная система искоренения преступности в высших слоях общества. По словам Макграта, Украина прилагает все усилия для достижения требуемого уровня.

Он также рассказал, что ко всем странам при подаче заявки в ЕС применяются одни и те же стандарты. Еврокомиссар подчеркнул, что реформы в сфере верховенства права и правосудия лежат в основе процесса вступления.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.

28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у главы офиса президента страны Андрея Ермака. Позже стало известно, что НАБУ готовится предъявить ему обвинение по делу Миндича.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её