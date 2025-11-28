Politico: ЕС не примет Украину с коррумпированным руководством
Европейский союз (ЕС) не примет Украину в свои ряды, если в Киеве не искоренят коррупцию в политике и бизнесе, пишет Politico со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Майкла Макграта.
Украина должна доказать, что у нее есть эффективная система искоренения преступности в высших слоях общества. По словам Макграта, Украина прилагает все усилия для достижения требуемого уровня.
Он также рассказал, что ко всем странам при подаче заявки в ЕС применяются одни и те же стандарты. Еврокомиссар подчеркнул, что реформы в сфере верховенства права и правосудия лежат в основе процесса вступления.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.
28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у главы офиса президента страны Андрея Ермака. Позже стало известно, что НАБУ готовится предъявить ему обвинение по делу Миндича.