Литва может направить Киеву до 150 военных в рамках гарантий безопасности

16 декабря глава минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что 15 европейских стран взяли на себя обязательства помогать Киеву финансами и вооружением. По его словам, Эстония и Латвия продолжат поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП – 142 млн и 110 млн евро соответственно, с фокусом на беспилотники, РЭБ и совместные фонды. Литва выделит более 220 млн евро, в том числе на программу Patriot, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.