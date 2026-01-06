Литва может направить Киеву до 150 военных в рамках гарантий безопасности
Литва в рамках гарантий безопасности готова отправить на Украину до 150 своих военных, заявила в эфире радиостанции «Жиню радияс» советник президента страны Аста Скайсгирите.
«Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», – сказала она (цитата по ТАСС).
Скайсгирите добавила, что западные страны обсуждают предоставление Украине гарантий на срок от 15 лет до 30 лет. Она напомнила, что Литва обязалась оказывать иностранному государству военную помощь в размере 0,25% своего ВВП.
16 декабря глава минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что 15 европейских стран взяли на себя обязательства помогать Киеву финансами и вооружением. По его словам, Эстония и Латвия продолжат поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП – 142 млн и 110 млн евро соответственно, с фокусом на беспилотники, РЭБ и совместные фонды. Литва выделит более 220 млн евро, в том числе на программу Patriot, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.