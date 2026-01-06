Президент Южной Кореи хочет «полного восстановления» связей с Китаем

Агентство напомнило, что в ходе саммита, прошедшего 5 января, председатель КНР Си Цзиньпин сказал Ли Чжэ Мёну, что частота их встреч свидетельствует о важности отношений стран. По его словам, Пекин и Сеул разделяют общие интересы и должны активизировать общение как соседи.