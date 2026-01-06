Газета
Президент Южной Кореи хочет «полного восстановления» связей с Китаем

Ведомости

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён стремится полностью восстановить двусторонние отношения своей страны и Китая. Об этом он заявил на переговорах с премьер-министром Китая Ли Цяном в Пекине, передает Bloomberg.

«Благодаря этому визиту я сделаю этот год первым годом полного восстановления южнокорейско-китайских отношений и твердо установлю их развитие в качестве необратимой тенденцией нашего времени», – сказал он.

Агентство напомнило, что в ходе саммита, прошедшего 5 января, председатель КНР Си Цзиньпин сказал Ли Чжэ Мёну, что частота их встреч свидетельствует о важности отношений стран. По его словам, Пекин и Сеул разделяют общие интересы и должны активизировать общение как соседи.

1 ноября 2025 г. южнокорейский лидер обратился к Си Цзиньпину с просьбой поддержать усилия Сеула по возобновлению диалога с Пхеньяном. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление, подтвердив намерение укреплять экономические связи и сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

