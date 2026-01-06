Bloomberg: ЕС и США в Париже хотят согласовать план по гарантиям безопасности

6 января Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прилетит на встречу «коалиции желающих» в Париже. На переговорах также будут присутствовать более 27 лидеров государств, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер.