Главная / Политика /

Bloomberg: ЕС и США в Париже хотят согласовать план по гарантиям безопасности

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) и США на переговорах в Париже намерены утвердить план по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках действий «коалиции желающих», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.

По данным издания, встреча также будет посвящена интеграции предложений США в общий план. После переговоров лидеры государств должны провести пресс-конференцию. В ближайшее время они также планируют опубликовать заявление при достижении официального соглашения.

Как пишет Bloomberg, документ может предусматривать присутствие на Украине американских военнослужащих после заключения мира.

6 января Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прилетит на встречу «коалиции желающих» в Париже. На переговорах также будут присутствовать более 27 лидеров государств, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер.

